На Сумщині вночі знищили "шахед", через російський обстріл є загиблий та поранений - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, в результаті чого 1 житель загинув і ще один отримав поранення, а протиповітряна оборона області вночі знищила ворожий ударний безпілотник "шахед".
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, у результаті чого 1 житель загинув і ще один отримав поранення, вночі протиповітряна оборона знищила в області ворожий ударний дрон типу Shahed, повідомили у Сумській ОВА у вівторок, пише УНН.
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"У небі над Сумщиною в ніч на 27 лютого Силами протиповітряної оборони області було знищено 1 ворожий БПЛА типу "шахед", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, 26 лютого протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади, зокрема, деякі і FPV-дронами.
У Білопільській громаді, як повідомляється, внаслідок обстрілу 1 місцевий житель загинув, один поранений (доставлено до лікарні), зруйновано 4 приватні житлові будинки, пошкоджено гараж, трактор.
Уночі та зранку росіяни, за даними ОВА, здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська громади:
▪️ Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів). Окрім того, відбулося скидання 2 КАБ (2 вибухи).
▪️ Юнаківська громада: зафіксовано атаку 4 КАБ (4 вибухи).
▪️ Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
▪️ Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Українська ППО знищила 11 із 13 шахедів та дві авіаційні ракети27.02.24, 07:41 • 35504 перегляди