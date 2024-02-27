росіяни вночі поцілили по складу з насінням соняшника на Сумщині, значну частину врятували від полум'я - ДСНС
Київ • УНН
Склад, де зберігалося насіння соняшнику в Сумській області України, потрапив під ворожий обстріл і загорівся, але пожежники змогли розібрати пошкоджені конструкції та загасити полум'я, врятувавши значну частину насіння.
Склад для зберігання насіння соняшнику в Сумській області був зруйнований ворожим ударом уночі 27 лютого, пожежники розібрали пошкоджені конструкції та загасили пожежу, врятувавши значну частину насіння, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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Як повідомляється, уночі 27 лютого ворог обстріляв один з населених пунктів Охтирського району у Сумській області.
"Відбулось руйнування з подальшим займанням складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника. Щоб дістатись до епіцентру горіння, рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежу вдалось ліквідувати та врятувати значну частину насіння соняшника", - зазначили у ДСНС у соцмережах.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.
"Ніхто з людей не постраждав", - вказали у ДСНС.
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