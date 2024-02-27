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Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:52  •  10524 просмотра

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Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.

В результате вражеского обстрела Сумской области шестеро следователей получили ранения, еще двое погибли. Об этом во вторник сообщило МВД Украины, передает УНН.  

На Сумщине в результате вражеского обстрела погибли двое полицейских.  Еще шестеро следователей получили ранения - они в больнице

- говорится в сообщении МВД.

Детали 

Несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна - начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области. 

Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрко Олег Николаевич - заместитель начальника отделения полиции № 4 (г. Сумы) Сумского районного управления полиции - начальник следственного отделения.

Ранее УНН сообщал о четырех раненых правоохранителях из-за вражеского обстрела Сумщины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
sumyСумы
Удар рф по правоохоронцях на Сумщині: кількість поранених зросла до шести
Russian attack on law enforcement officers in Sumy region: number of wounded increased to six
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