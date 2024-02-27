Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести
Киев • УНН
Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.
В результате вражеского обстрела Сумской области шестеро следователей получили ранения, еще двое погибли. Об этом во вторник сообщило МВД Украины, передает УНН.
На Сумщине в результате вражеского обстрела погибли двое полицейских. Еще шестеро следователей получили ранения - они в больнице
Детали
Несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна - начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.
Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрко Олег Николаевич - заместитель начальника отделения полиции № 4 (г. Сумы) Сумского районного управления полиции - начальник следственного отделения.
Ранее УНН сообщал о четырех раненых правоохранителях из-за вражеского обстрела Сумщины.
Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести
Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.
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