Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Враг продолжает давить на позиции ВСУ, используя резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения - Евлаш

Противник продолжает оказывать мощное давление на украинские позиции на востоке Украины, используя резервы, авиацию, артиллерию, беспилотники и даже маскировку. Несмотря на это за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 275 российских военных, уничтожили 73 единицы военной техники и 59 беспилотников.