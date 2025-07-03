Удар рф по Полтаві: серед загиблих двоє військових ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки російських дронів по Полтаві загинули щонайменше двоє військових та двоє військовослужбовців ЗСУ. Загалом постраждали 10 людей, серед них двоє військових ТЦК та СП.
Унаслідок ранкової атаки російських дронів по Полтаві загинули щонайменше двоє військових з ТЦК та СП і двоє військовослужбовців ЗСУ. За попередніми даними, загалом постраждали 10 людей, повідомили УНН у Сухопутних військах ЗСУ.
Деталі
Серед постраждалих двоє військових ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ, які там працювали. Наразі у Полтаві тривога, тому є загроза повторних ударів, тому що ворога неодноразово використовував таку тактику, коли здійснював повторні удари вже тоді, коли на місцях працюють рятувальні служби
Він також додав, що за "попередньою інформацією наразі 2 загиблих та 10 поранених".
Доповнення
Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.
Відомо, що 2 людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки рф на Полтавську громаду. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.