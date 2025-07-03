Удар рф по Полтаве: среди погибших двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ
Киев • УНН
В результате утренней атаки российских дронов по Полтаве погибли по меньшей мере двое военных и двое военнослужащих ВСУ. Всего пострадали 10 человек, среди них двое военных ТЦК и СП.
В результате утренней атаки российских дронов на Полтаву погибли по меньшей мере двое военнослужащих из ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ. По предварительным данным, всего пострадали 10 человек, сообщили УНН в Сухопутных войсках ВСУ.
Детали
Среди пострадавших двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые там работали. Сейчас в Полтаве тревога, поэтому есть угроза повторных ударов, потому что враг неоднократно использовал такую тактику, когда осуществлял повторные удары уже тогда, когда на местах работают спасательные службы
Он также добавил, что по "предварительной информации сейчас 2 погибших и 10 раненых".
Дополнение
Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.
Известно, что 2 человека погибли, 11 ранены в результате атаки РФ на Полтавскую общину. Также повреждена гражданская инфраструктура, сообщили в ОВА.