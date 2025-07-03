Удар рф по Полтаве: среди погибших двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ

В результате утренней атаки российских дронов на Полтаву погибли по меньшей мере двое военнослужащих из ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ. По предварительным данным, всего пострадали 10 человек, сообщили УНН в Сухопутных войсках ВСУ.

Детали

Среди пострадавших двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые там работали. Сейчас в Полтаве тревога, поэтому есть угроза повторных ударов, потому что враг неоднократно использовал такую тактику, когда осуществлял повторные удары уже тогда, когда на местах работают спасательные службы - сообщил спикер.

Он также добавил, что по "предварительной информации сейчас 2 погибших и 10 раненых".

Дополнение

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

Известно, что 2 человека погибли, 11 ранены в результате атаки РФ на Полтавскую общину. Также повреждена гражданская инфраструктура, сообщили в ОВА.