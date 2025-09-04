$41.370.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар рф по критичній інфраструктурі: Суми та Сумський район частково знеструмлені

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Суми та частина Сумського району залишилися без світла через атаку армії рф по критичній інфраструктурі обленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Удар рф по критичній інфраструктурі: Суми та Сумський район частково знеструмлені

Суми та Сумський район частково залишились без світла через атаку армії рф по критичній інфраструктурі. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Про це повідомляє Сумиобленерго, пише УНН.

Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо

3 серпня окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Суми