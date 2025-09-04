Удар рф по критичній інфраструктурі: Суми та Сумський район частково знеструмлені
Київ • УНН
Суми та частина Сумського району залишилися без світла через атаку армії рф по критичній інфраструктурі обленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Суми та Сумський район частково залишились без світла через атаку армії рф по критичній інфраструктурі. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Про це повідомляє Сумиобленерго, пише УНН.
Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району
Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо
3 серпня окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.