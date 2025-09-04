Удар рф по критичній інфраструктурі: Суми та Сумський район частково знеструмлені

Суми та Сумський район частково залишились без світла через атаку армії рф по критичній інфраструктурі. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Про це повідомляє Сумиобленерго, пише УНН.

Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо

3 серпня окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.