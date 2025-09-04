Удар РФ по критической инфраструктуре: Сумы и Сумской район частично обесточены

$41.370.01
10:04 • 1944 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 4542 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 6020 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 8916 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 8718 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 24496 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36086 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39068 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36955 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66430 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 271812 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 264423 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 261815 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 255114 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 19415 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 4032 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 7498 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 24496 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 28615 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66430 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Государственная граница Украины
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 80 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 4032 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 4100 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 13093 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 15300 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
Шахед-136

Удар РФ по критической инфраструктуре: Сумы и Сумской район частично обесточены

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Сумы и часть Сумского района остались без света из-за атаки армии РФ по критической инфраструктуре облэнерго. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Удар РФ по критической инфраструктуре: Сумы и Сумской район частично обесточены

Сумы и Сумской район частично остались без света из-за атаки армии РФ по критической инфраструктуре. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Об этом сообщает Сумыоблэнерго, пишет УНН.

Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района

- говорится в сообщении.

Отмечается, что перерыв в распределении электроэнергии временный.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним

3 августа оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумы