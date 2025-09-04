Удар РФ по критической инфраструктуре: Сумы и Сумской район частично обесточены

Сумы и Сумской район частично остались без света из-за атаки армии РФ по критической инфраструктуре. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Об этом сообщает Сумыоблэнерго, пишет УНН.

Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района