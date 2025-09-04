Удар РФ по критической инфраструктуре: Сумы и Сумской район частично обесточены
Киев • УНН
Сумы и часть Сумского района остались без света из-за атаки армии РФ по критической инфраструктуре облэнерго. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Сумы и Сумской район частично остались без света из-за атаки армии РФ по критической инфраструктуре. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Об этом сообщает Сумыоблэнерго, пишет УНН.
Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района
Отмечается, что перерыв в распределении электроэнергии временный.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним
3 августа оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.