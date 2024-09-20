Удар рф по Харкову: окупанти атакували авіабомбами ФАБ-250, правоохоронці задокументували воєнні злочини
Київ • УНН
Російські військові завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами ФАБ-250. Троє чоловіків отримали поранення, пошкоджено підприємство та адмінбудівлю в двох районах міста.
Внаслідок авіаобстрілу Харкова дістали поранення троє чоловіків, поліція задокументувала чергові воєнні злочини росіян. З вибуховими та осколковими травмами постраждалих доставили до медичних закладів, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
20 вересня близько 17:00 військові рф завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Пошкоджено приміщення підприємства в Слобідському районі. Дістав поранення 61-річний чоловік. Його шпиталізували.
Ще одне влучання зафіксовано в Основ'янському районі. Пошкоджено нежитлову адмінбудівлю, автомобілі. Постраждали два 49-річні чоловіки. Їх також ушпиталили.
За попередніми висновками вибухотехників, військові рф завдали ударів авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих20.09.24, 17:11 • 15344 перегляди