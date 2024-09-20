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Удар рф по Харкову: окупанти атакували авіабомбами ФАБ-250, правоохоронці задокументували воєнні злочини

Удар рф по Харкову: окупанти атакували авіабомбами ФАБ-250, правоохоронці задокументували воєнні злочини

Київ • УНН

 • 21338 перегляди

Російські військові завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами ФАБ-250. Троє чоловіків отримали поранення, пошкоджено підприємство та адмінбудівлю в двох районах міста.

Внаслідок авіаобстрілу Харкова дістали поранення троє чоловіків, поліція задокументувала чергові воєнні злочини росіян. З вибуховими та осколковими травмами постраждалих доставили до медичних закладів, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

20 вересня близько 17:00 військові рф завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Пошкоджено приміщення підприємства в Слобідському районі. Дістав поранення 61-річний чоловік. Його шпиталізували.

Ще одне влучання зафіксовано в Основ'янському районі. Пошкоджено нежитлову адмінбудівлю, автомобілі. Постраждали два 49-річні чоловіки. Їх також ушпиталили.

За попередніми висновками вибухотехників, військові рф завдали ударів авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих20.09.24, 17:11 • 15344 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
kharkivska-oblastХарківська область
fab-250FAB-250
kharkivХарків

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