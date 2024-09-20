Удар рф по Харькову: оккупанты атаковали авиабомбами ФАБ-250, правоохранители задокументировали военные преступления

В результате авиаобстрела Харькова получили ранения трое мужчин, полиция задокументировала очередные военные преступления россиян. С взрывными и осколочными травмами пострадавших доставили в медицинские учреждения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

20 сентября около 17:00 военные рф нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами. Повреждено помещение предприятия в Слободском районе. Получил ранения 61-летний мужчина. Его госпитализировали.

Еще одно попадание зафиксировано в Основянском районе. Повреждено нежилое админздание, автомобили. Пострадали два 49-летних мужчины, их также госпитализировали.

По предварительным выводам взрывотехников, военные рф нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК. На местах событий работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих