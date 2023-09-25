Удар рф по Бериславу: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. До трьох зросла кількість загиблих через ранковий авіаудар по Бериславу. Через атаку росіян загинув чоловік, якого кілька годин тому доставили до лікарні. Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав у своєму телеграм каналі, передає УНН.
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“На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими”, — розповів Прокудін.
Деталі
Загалом через російський авіаудар по місту загинули троє людей. Ще одна жінка досі знаходиться у лікарні.
Очільник обласної військової адміністрації висловив свої співчуття рідним загиблих, та побажав швидкого одужання усім пораненим через російські атаки херсонцям.
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Нагадаємо
Зранку російські терористи скинули на Берислав чотири авіабомби. Поцілили по будівлі житлово-експлуатаційної контори та житловому будинку.
Крім того, зрання загарбники обстріляли й обласний центр. Минулось без жертв серед цивільних.