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Удар рф по Бериславу: кількість жертв зросла до трьох

Удар рф по Бериславу: кількість жертв зросла до трьох

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. До трьох зросла кількість загиблих через ранковий авіаудар по Бериславу. Через атаку росіян загинув чоловік, якого кілька годин тому доставили до лікарні. Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав у своєму телеграм каналі, передає УНН.

Цитата

“На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими”, — розповів Прокудін.

Деталі

Загалом через російський авіаудар по місту загинули троє людей. Ще одна жінка досі знаходиться у лікарні.

Очільник обласної військової адміністрації висловив свої співчуття рідним загиблих, та побажав швидкого одужання усім пораненим через російські атаки херсонцям.

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Нагадаємо

Зранку російські терористи скинули на Берислав чотири авіабомби. Поцілили по будівлі житлово-експлуатаційної контори та житловому будинку. 

Крім того, зрання загарбники обстріляли й обласний центр. Минулось без жертв серед цивільних.

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