Удар рф по Бериславу: количество жертв возросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. До трех возросло количество погибших из-за утреннего авиаудара по Бериславу. Из-за атаки россиян погиб человек, которого несколько часов назад доставили в больницу. Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин написал в своем телеграмм канале, передает УНН.
Цитата
“К сожалению, стало известно о смерти 55-летнего мужчины, который попал под удар вражеской авиации в Бериславе. Врачи боролись за его жизнь с утра, но ранения оказались слишком тяжелыми”, — рассказал Прокудин.
Детали
Всего из-за российского авиаудара по городу погибли три человека. Еще одна женщина до сих пор находится в больнице.
Глава областной военной администрации выразил свои соболезнования родным погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым из-за российских атак херсонцам.
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Напомним
Утром российские террористы сбросили на Берислав четыре авиабомбы. Попали по зданию жилищно-эксплуатационной конторы и жилому дому.
Кроме того, с утра захватчики обстреляли и областной центр. Там обошлось без жертв среди гражданских.