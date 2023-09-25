У Херсонській ОВА показали, як виглядає Берислав після авіаударів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російських авіаударів по Бериславу на Херсонщині, передає УНН.
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«Берислав після російських авіаударів…», - підписав фото Прокудін у Telegram.
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Ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та будівлю житлово-експлуатаційної контори.
Згодом з'явилась уточнена інформація щодо обстрілу ворогом Берислава. Через російський авіаудар по ЖЕКу загинули двоє людей.