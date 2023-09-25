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Скинуті авіабомби на Берислав: зросла кількість постраждалих

Скинуті авіабомби на Берислав: зросла кількість постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. З'явилась уточнена інформація щодо обстрілу ворогом Берислава. Через російський авіаудар по ЖЕКу загинули двоє людей, передає голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні. Ще двоє людей – поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Потерпілим надається медична допомога", - повідомив Прокудін.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та будівлю житлово-експлуатаційної контори.

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона армією рф з тимчасово окупованого лівого берега на одному з підприємств виникла пожежа. Горіло на площі приблизно 500 м кв.

Російські війська за минулу добу 87 разів обстріляли Херсонську області, уночі вдарили по Херсону, а під ранок - по селах Ольгівка та Львове, відомо про двох загиблих та 11 поранених за добу.

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