Сброшенные авиабомбы на Берислав: возросло количество пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Появилась уточненная информация об обстреле врагом Берислава. Из-за российского авиаудара по ЖЭКу погибли два человека, передает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. На момент вражеского удара они находились в помещении. Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранения грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщил Прокудин.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, враг утром атаковал авиацией Берислав, сбросив на город четыре бомбы. Оккупант попал в жилой дом и здание жилищно-эксплуатационной конторы.
В результате утреннего обстрела Херсона армией рф с временно оккупированного левого берега на одном из предприятий возник пожар. Горело на площади примерно 500 м кв.
Российские войска за прошедшие сутки 87 раз обстреляли Херсонскую области, ночью ударили по Херсону, а под утро - по селам Ольговка и Львовское, известно о двух погибших и 11 раненых за сутки.
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