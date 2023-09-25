Херсон вранці зазнав ворожого удару, виникла пожежа на підприємстві - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Херсон, через удар виникла масштабна пожежа на підприємстві, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Внаслідок ранкового обстрілу Херсона армією рф з тимчасово окупованого лівого берега на одному з підприємств виникла пожежа. Горіло на площі приблизно 500 м кв. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Мрочко у Telegram.
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