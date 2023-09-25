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Херсон утром подвергся вражескому удару, возник пожар на предприятии - ГВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, из-за удара возник масштабный пожар на предприятии, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

"В результате утреннего обстрела Херсона армией рф с временно оккупированного левого берега на одном из предприятий возник пожар. Горело на площади примерно 500 м кв. Информация о пострадавших не поступала", - написал Мрочко в Telegram.

Напомним

Враг сбросил авиабомбы на Берислав. Есть погибшие и травмированные.

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