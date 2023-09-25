Херсон утром подвергся вражескому удару, возник пожар на предприятии - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, из-за удара возник масштабный пожар на предприятии, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"В результате утреннего обстрела Херсона армией рф с временно оккупированного левого берега на одном из предприятий возник пожар. Горело на площади примерно 500 м кв. Информация о пострадавших не поступала", - написал Мрочко в Telegram.
Напомним
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