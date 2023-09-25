В Херсонской ОГА показали, как выглядит Берислав после авиаударов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин показал последствия российских авиаударов по Бериславу на Херсонщине, передает УНН.
Цитата
«Берислав после российских авиаударов…», - подписал фото Прокудин в Telegram.
Дополнение
Враг утром атаковал авиацией Берислав, сбросив на город четыре бомбы. Оккупант попал в жилой дом и здание жилищно-эксплуатационной конторы.
Впоследствии появилась уточненная информация об обстреле врагом Берислава. Из-за российского авиаудара по ЖЭКу погибли два человека.