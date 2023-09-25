Як виглядають морвокзал та готель в Одесі після атаки рф - показав Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Офіс Генерального прокурора показав наслідки атаки ворога на Одесу, де зруйновано морвокзал та розгромлений вщент готель. Наразі роботи з ліквідації наслідків ще тривають, інформація щодо постраждалих та перелік руйнувань уточнюється, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, у ніч на 25 вересня збройні сили рф здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Одесі.
Пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські приміщення приватного підприємства та кілька приватних домоволодінь у передмісті Одеси.
Також суттєвих руйнувань зазнав одеський морвокзал та готель поряд.
«Інформація стосовно постраждалих уточнюється, триває розбір завалів. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється», - інформує ОГП.
Доповнення
Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.