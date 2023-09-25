Как выглядят морвокзал и отель в Одессе после атаки рф - показал Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Офис Генерального прокурора показал последствия атаки врага на Одессу, где разрушен морвокзал и разгромлен вдребезги отель. Сейчас работы по ликвидации последствий еще продолжаются, информация о пострадавших и перечень разрушений уточняется, передает УНН.
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«При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, в ночь на 25 сентября вооруженные силы рф совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе.
Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домовладений в пригороде Одессы.
Также существенным разрушениям подвергся одесский морвокзал и гостиница рядом.
«Информация о пострадавших уточняется, продолжается разбор завалов. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается», - информирует ОГП.
Дополнение
Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.