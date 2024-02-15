Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів дістали тіло жінки
Київ • УНН
Рятувальники витягли тіло 74-річної жінки з-під завалів зруйнованого будинку після російської атаки на Великий Бурлук.
Під час розбору завалів внаслідок удару росіян по Великому Бурлуку, що на Харківщині, який стався напередодні, рятувальники вранці 15 лютого дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 74-річної жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на зараз кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранено.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
14 лютого близько 16:15 ворог завдав ракетний удар по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Один з ворожих снарядів поцілив прямо у двоповерховий багатоквартирний будинок. Другий – у приватний житловий квартал. За попередніми даними, окупанти били ракетами типу С-300.
рф атакувала ракетами С-300 Великий Бурлук: є влучання у житлові будиники, під завалами є люди14.02.24, 18:12 • 21654 перегляди