Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів дістали тіло жінки

Під час розбору завалів внаслідок удару росіян по Великому Бурлуку, що на Харківщині, який стався напередодні, рятувальники вранці 15 лютого дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 74-річної жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на зараз кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранено.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо

14 лютого близько 16:15 ворог завдав ракетний удар по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Один з ворожих снарядів поцілив прямо у двоповерховий багатоквартирний будинок. Другий – у приватний житловий квартал. За попередніми даними, окупанти били ракетами типу С-300.

рф атакувала ракетами С-300 Великий Бурлук: є влучання у житлові будиники, під завалами є люди