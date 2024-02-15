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Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов достали тело женщины

Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов достали тело женщины

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 06:24  •  22890 просмотра

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Спасатели извлекли тело 74-летней женщины из-под завалов разрушенного дома после российской атаки на Великий Бурлук.

Во время разбора завалов в результате удара россиян по Великому Бурлуку, что на Харьковщине, который произошел накануне, спасатели утром 15 февраля достали из-под завалов разрушенного дома труп 74-летней женщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на сейчас количество погибших увеличилось до трех. Еще пять человек ранены.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним,

14 февраля около 16:15 враг нанес ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Один из вражеских снарядов попал прямо в двухэтажный многоквартирный дом. Второй - в частный жилой квартал. По предварительным данным, оккупанты били ракетами типа С-300.

рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди14 февраль 2024, 16:12 • 18514 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
kharkivХарьков
Удар по Великому Бурлуку: з-під завалів дістали тіло жінки
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