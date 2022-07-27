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Удар по Антонівському мосту у Херсоні: у Силах оборони Півдня підтвердили

Удар по Антонівському мосту у Херсоні: у Силах оборони Півдня підтвердили

Київ • УНН

 • 252360 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту у Херсоні, підтвердила, що вони були, однак "філігранні", пише УНН.

Цитата

"Наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення. Тому що це не дає йому можливостей маневрів, підтягувати сили, боєприпаси.

Те, що увага прикута до моста, - цілком зрозуміло. Але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. І ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Це дуже важливо. Тому що робта нашої артилерії, наприклад, вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська (противника - ред.)", - прокоментувала вона інформацію про нові вибухи на Антонівському мосту у Херсоні.

На уточнююче запитання, чи були удари, Гуменюк зазначила: "Удари були, але вони були філігранні".

Доповнення

Місцеві Telegram-канали у ніч на 27 липня писали про вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляли місцеві жителі, вибухи лунали в районі Антонівського мосту.

Окупанти і самі підтвердили, що вночі Антонівський міст через Дніпро у Херсоні "отримав пошкодження".

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