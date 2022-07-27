Удар по Антонівському мосту у Херсоні: у Силах оборони Півдня підтвердили

Цитата

"Наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення. Тому що це не дає йому можливостей маневрів, підтягувати сили, боєприпаси.

Те, що увага прикута до моста, - цілком зрозуміло. Але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. І ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Це дуже важливо. Тому що робта нашої артилерії, наприклад, вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська (противника - ред.)", - прокоментувала вона інформацію про нові вибухи на Антонівському мосту у Херсоні.

На уточнююче запитання, чи були удари, Гуменюк зазначила: "Удари були, але вони були філігранні".

Доповнення

Місцеві Telegram-канали у ніч на 27 липня писали про вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляли місцеві жителі, вибухи лунали в районі Антонівського мосту.

Окупанти і самі підтвердили, що вночі Антонівський міст через Дніпро у Херсоні "отримав пошкодження".