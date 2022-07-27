Удар по Антонівському мосту у Херсоні: у Силах оборони Півдня підтвердили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту у Херсоні, підтвердила, що вони були, однак "філігранні", пише УНН.
Цитата
"Наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення. Тому що це не дає йому можливостей маневрів, підтягувати сили, боєприпаси.
Те, що увага прикута до моста, - цілком зрозуміло. Але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. І ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Це дуже важливо. Тому що робта нашої артилерії, наприклад, вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська (противника - ред.)", - прокоментувала вона інформацію про нові вибухи на Антонівському мосту у Херсоні.
На уточнююче запитання, чи були удари, Гуменюк зазначила: "Удари були, але вони були філігранні".
Доповнення
Місцеві Telegram-канали у ніч на 27 липня писали про вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляли місцеві жителі, вибухи лунали в районі Антонівського мосту.
Окупанти і самі підтвердили, що вночі Антонівський міст через Дніпро у Херсоні "отримав пошкодження".