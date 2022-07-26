В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи

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Очевидці з місця кажуть, що вибухи лунають у районі Антонівського мосту через Дніпро, який уже кілька разів бомбардували раніше.

Поки надходить суперечлива інформація: за даними українських ЗМІ, що ґрунтуються на відео місцевих жителів, удари припали прямо в міст.

Пропагандистські ЗМІ заперечують цю інформацію, та пишуть що його не пошкоджено.

Нагадаємо

До цього у багатьох областях України лунала повітряна тривога.