В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Місцеві Telegram-канали пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляють місцеві жителі, вибухи лунали в районі Антонівського мосту, передає УНН.
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Очевидці з місця кажуть, що вибухи лунають у районі Антонівського мосту через Дніпро, який уже кілька разів бомбардували раніше.
Поки надходить суперечлива інформація: за даними українських ЗМІ, що ґрунтуються на відео місцевих жителів, удари припали прямо в міст.
Пропагандистські ЗМІ заперечують цю інформацію, та пишуть що його не пошкоджено.
Нагадаємо
До цього у багатьох областях України лунала повітряна тривога.