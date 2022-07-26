Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Местные Telegram-каналы пишут о взрывах во временно оккупированном Херсоне. Как сообщают местные жители, взрывы раздавались в районе Антоновского моста, передает УНН.
Детали
Очевидцы с места говорят, что взрывы раздаются в районе Антоновского моста через Днепр, который уже несколько раз бомбили раньше.
Пока поступает противоречивая информация: по данным украинских СМИ, основанных на видео местных жителей, удары пришлись прямо в мост.
Пропагандистские СМИ отрицают эту информацию и пишут, что он не поврежден.
Напомним
До этого во многих областях Украины звучала воздушная тревога.