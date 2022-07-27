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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: в Силах обороны Юга подтвердили

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту в Херсоне, подтвердила, что они были, однако "филигранные", пишет УНН.

Цитата

"Наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые для врага имеют критическое значение. Потому что это не дает ему возможностей маневров, подтягивать силы, боеприпасы.

То, что внимание приковано к мосту, – вполне понятно. Но я замечу, что мы ценим все, что есть в нашей стране, даже когда оно находится под оккупантами. И мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Это очень важно. Потому что работа нашей артиллерии, например, она настолько щепетильна и ювелирна, что она больше направлена ​​на деморализацию войска (противника - ред.)", - прокомментировала она информацию о новых взрывах на Антоновском мосту в Херсоне.

На уточняющий вопрос, были ли удары, Гуменюк отметила: "Удары были, но они были филигранными".

Дополнение

Местные Telegram-каналы в ночь на 27 июля писали о взрывах во временно оккупированном Херсоне. Как сообщали местные жители, взрывы раздавались в районе Антоновского моста.

Оккупанты и сами подтвердили, что ночью Антоновский мост через Днепр в Херсоне "получил повреждения".

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