Удар дронів по хімзаводу в пермському краї: пошкоджено два трубопроводи
Київ • УНН
Увечері 2 жовтня два безпілотники атакували хімзавод "Азот" у gермському краї, спричинивши вибухи та пошкодивши кислотний і водяний трубопроводи. Підприємство є великим виробником азотних добрив та хімічних продуктів подвійного призначення.
Увечері 2 жовтня на хімзаводі "Азот" у місті березники пермського краю пролунали два потужні вибухи після атаки безпілотників. За даними телеграм-каналу ASTRA, внаслідок удару пошкоджено два трубопроводи: один із залишками кислоти, інший – із водою. Про це йдеться у повідомленні ТГ-каналу, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, по підприємству потрапили щонайменше два українські дрони. Завод підтвердив факт інциденту, проте подробиці не надав. За інформацією ASTRA, пошкодження отримали кислотний та водяний трубопроводи.
Хімзавод "Азот" є одним із найбільших виробників азотних добрив у росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів, зокрема алифатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію. Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення – застосовуються як у сільському господарстві, так і у виробництві вибухових речовин. У 2024 році завод відзвітував про рекордний обсяг виробництва – понад 2,3 млн тонн продукції.
Нагадаємо
Увечері 2 жовтня на хімзаводі "Азот" у місті березники пермського краю стався вибух. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, інцидент призвів до короткочасної зупинки технологічного процесу на підприємстві.