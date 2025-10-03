$41.280.05
Эксклюзив
12:39 • 10571 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13712 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12416 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25451 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28116 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18901 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19373 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16035 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15305 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18160 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Удар дронов по химзаводу в Пермском крае: повреждены два трубопровода

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Вечером 2 октября два беспилотника атаковали химзавод "Азот" в Пермском крае, вызвав взрывы и повредив кислотный и водяной трубопроводы. Предприятие является крупным производителем азотных удобрений и химических продуктов двойного назначения.

Удар дронов по химзаводу в Пермском крае: повреждены два трубопровода

Вечером 2 октября на химзаводе "Азот" в городе Березники Пермского края прогремели два мощных взрыва после атаки беспилотников. По данным телеграм-канала ASTRA, в результате удара повреждены два трубопровода: один с остатками кислоты, другой – с водой. Об этом говорится в сообщении ТГ-канала, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, по предприятию попали по меньшей мере два украинских дрона. Завод подтвердил факт инцидента, однако подробности не предоставил. По информации ASTRA, повреждения получили кислотный и водяной трубопроводы.

Поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф: в ЦПД СНБО объяснили важность29.09.25, 09:06 • 7215 просмотров

Химзавод "Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов, в частности алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение – применяются как в сельском хозяйстве, так и в производстве взрывчатых веществ. В 2024 году завод отчитался о рекордном объеме производства – более 2,3 млн тонн продукции.

Напомним

Вечером 2 октября на химзаводе "Азот" в городе Березники Пермского края произошел взрыв. По сообщениям местных Telegram-каналов, инцидент привел к кратковременной остановке технологического процесса на предприятии. 

