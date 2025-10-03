Удар дронов по химзаводу в Пермском крае: повреждены два трубопровода
Киев • УНН
Вечером 2 октября два беспилотника атаковали химзавод "Азот" в Пермском крае, вызвав взрывы и повредив кислотный и водяной трубопроводы. Предприятие является крупным производителем азотных удобрений и химических продуктов двойного назначения.
Вечером 2 октября на химзаводе "Азот" в городе Березники Пермского края прогремели два мощных взрыва после атаки беспилотников. По данным телеграм-канала ASTRA, в результате удара повреждены два трубопровода: один с остатками кислоты, другой – с водой. Об этом говорится в сообщении ТГ-канала, пишет УНН.
Подробности
Как сообщается, по предприятию попали по меньшей мере два украинских дрона. Завод подтвердил факт инцидента, однако подробности не предоставил. По информации ASTRA, повреждения получили кислотный и водяной трубопроводы.
Химзавод "Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов, в частности алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение – применяются как в сельском хозяйстве, так и в производстве взрывчатых веществ. В 2024 году завод отчитался о рекордном объеме производства – более 2,3 млн тонн продукции.
Напомним
Вечером 2 октября на химзаводе "Азот" в городе Березники Пермского края произошел взрыв. По сообщениям местных Telegram-каналов, инцидент привел к кратковременной остановке технологического процесса на предприятии.