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Учені та студенти харківського університету завдяки Ярославському почали працювати з Oxford University Press

Київ • УНН

 • 5816 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Студенти, аспіранти та викладачі Харківського національного університету ім. Каразіна почали користуватися електронними базами даних найвідомішого університетського видавництва в світі Oxford University Press - повідомляє сайт вузу, передає УНН.

Учені та студенти харківського університету завдяки Ярославському почали працювати з Oxford University Press

Як відомо, доступ до них подарував власник і президент групи DCH Олександр Ярославський - почесний доктор знаменитого університету і його багаторічний меценат.

"Від імені студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу і науковців щиро хочу подякувати Вам за неоціненний подарунок Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна у вигляді підписки на академічні журнали і публікації Oxford University Press, а також з радістю повідомляю: в даний час наукові ресурси бази повністю доступні всім бажаючим з будь-якого комп'ютера університетської мережі", - йдеться в подячному листі Віля Бакірова, ректора знаменитого вузу, на ім'я Ярославського. "Ваша меценатська допомога в оплаті доступу до Oxford University Press - це внесок в розвиток Університету і української науки в цілому. Жоден вищий навчальний заклад країни, крім нашого, не має на сьогодні можливості спиратися в своїх дослідженнях на дані цієї світової скарбниці знань", - сказано так само в документі.

Oxford University Press - це понад 300 англомовних наукових журналів Оксфордського університету, що публікують наукові дослідження в сфері природничих наук, медицини, математики, гуманітарних і соціальних дисциплін, економіки та фінансів, юриспруденції найвідоміших учених світу, включаючи лауреатів Нобелівської премії. Як розповіли в Університеті, тут вже проведені семінари, на яких студентів, аспірантів і науковців ознайомили з можливостями використання цих унікальних інформаційних ресурсів.

Відомий бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський подарував передплату на ресурси Oxford University Press на офіційній церемонії інавгурації, де отримав офіційні відзнаки до звання Doctor Honoris ("Почесний доктор") кращого вузу України згідно "World University Rankings 2018". Серед почесних докторів харківського університету, заснованого в 1805 році, - Йоганн Гете, Лев Толстой, Іван Франко, Михайло Грушевський і Борис Патон.

Олександр Ярославський регулярно зустрічається з харківськими студентами, розповідаючи їм про досвід в бізнесі, плани розвитку Харкова, а також системно підтримує вузи Харкова - як університет ім. Каразіна, так і Харківський політехнічний інститут, Харківський університет харчових технологій, Харківський національний університет міського господарства, почесним доктором якого є. На території Харківського національного університету завдяки виділеному бізнесменом фінансування встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. Крім того, між Харківським Національним університетом та Харківським тракторним заводом, що входить до групи DCH, укладений Меморандум про стратегічне партнерство.

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