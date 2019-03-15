Ученые и студенты харьковского университета благодаря Ярославскому начали работать с Oxford University Press

Как известно, доступ к ним подарил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский — почетный доктор знаменитого университета и его многолетний меценат.

“От имени студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и ученых искренне хочу поблагодарить Вас за неоценимый подарок Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина в виде подписки на академические журналы и публикации Oxford University Press, а также с радостью сообщаю: в настоящее время научные ресурсы базы полностью доступны всем желающим с любого компьютера университетской сети”, — говорится в благодарственном письме Виля Бакирова, ректора знаменитого вуза, на имя Ярославского. “Ваша меценатская помощь в оплате доступа к Oxford University Press — это вклад в развитие Университета и украинской науки в целом. Ни одно высшее учебное заведение страны, кроме нашего, не имеет на сегодняшний день возможности опираться в своих исследованиях на данные этой мировой сокровищницы знаний”, — сказано так же в документе.

Oxford University Press — это свыше 300 англоязычных научных журналов Оксфордского университета, публикующих научные исследования в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира, включая лауреатов Нобелевской премии. Как рассказали в Университете, здесь уже проведены семинары, на которых студентов, аспирантов и ученых ознакомили с возможностями использования этих уникальных информационных ресурсов.

Известный бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подарил подписку на ресурсы Oxford University Press на официальной церемонии инаугурации, где получил официальные знаки отличия к званию Doctor Honoris (“Почетный доктор”) лучшего вуза Украины согласно “World University Rankings 2018”. В числе почетных докторов харьковского университета, основанного в 1805 г., — Йоганн Гете, Лев Толстой, Иван Франко, Михаил Грушевский и Борис Патон.

Александр Ярославский регулярно встречается с харьковскими студентами, рассказывая им об опыте в бизнесе, планах развития Харькова, а также системно поддерживает вузы Харькова — как университет им. Каразина, так и Харьковский политехнический институт, Харьковский университет пищевых технологий, Харьковский национальный университет городского хозяйства, почетным доктором которого является. На территории Харьковского национального университета благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. Кроме того, между Харьковским Национальным университетом и Харьковским тракторным заводом, входящим в группу DCH, заключен Меморандум о стратегическом партнерстве.