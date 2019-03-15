Ученые и студенты харьковского университета благодаря Ярославскому начали работать с Oxford University Press

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80031 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178735 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143255 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207407 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252811 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213395 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246297 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487947 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241360 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15241 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14692 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13745 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13080 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13152 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265128 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241395 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326865 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487947 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579463 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33002 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207407 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79411 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75905 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81439 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Ученые и студенты харьковского университета благодаря Ярославскому начали работать с Oxford University Press

Киев • УНН

 • 5816 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Студенты, аспиранты и преподаватели Харьковского национального университета им. Каразина начали пользоваться электронными базами данных самого известного университетского издательства в мире Oxford University Press – сообщает сайт вуза, передает УНН.

Ученые и студенты харьковского университета благодаря Ярославскому начали работать с Oxford University Press

Как известно, доступ к ним подарил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский — почетный доктор знаменитого университета и его многолетний меценат.

“От имени студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и ученых искренне хочу поблагодарить Вас за неоценимый подарок Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина в виде подписки на академические журналы и публикации Oxford University Press, а также с радостью сообщаю: в настоящее время научные ресурсы базы полностью доступны всем желающим с любого компьютера университетской сети”, — говорится в благодарственном письме Виля Бакирова, ректора знаменитого вуза, на имя Ярославского. “Ваша меценатская помощь в оплате доступа к Oxford University Press — это вклад в развитие Университета и украинской науки в целом. Ни одно высшее учебное заведение страны, кроме нашего, не имеет на сегодняшний день возможности опираться в своих исследованиях на данные этой мировой сокровищницы знаний”, — сказано так же в документе.

Oxford University Press — это свыше 300 англоязычных научных журналов Оксфордского университета, публикующих научные исследования в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира, включая лауреатов Нобелевской премии. Как рассказали в Университете, здесь уже проведены семинары, на которых студентов, аспирантов и ученых ознакомили с возможностями использования этих уникальных информационных ресурсов.

Известный бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подарил подписку на ресурсы Oxford University Press на официальной церемонии инаугурации, где получил официальные знаки отличия к званию Doctor Honoris (“Почетный доктор”) лучшего вуза Украины согласно “World University Rankings 2018”. В числе почетных докторов харьковского университета, основанного в 1805 г., — Йоганн Гете, Лев Толстой, Иван Франко, Михаил Грушевский и Борис Патон.

Александр Ярославский регулярно встречается с харьковскими студентами, рассказывая им об опыте в бизнесе, планах развития Харькова, а также системно поддерживает вузы Харькова — как университет им. Каразина, так и Харьковский политехнический институт, Харьковский университет пищевых технологий, Харьковский национальный университет городского хозяйства, почетным доктором которого является. На территории Харьковского национального университета благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. Кроме того, между Харьковским Национальным университетом и Харьковским тракторным заводом, входящим в группу DCH, заключен Меморандум о стратегическом партнерстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25