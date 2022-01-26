UBTA закликає парламент утриматися від регулювання ринку газу і відкликати два законопроекти

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“Прийняттям законодавчих ініціатив № 6426 та № 6426-1 не буде досягнуто мети щодо врегулювання наслідків світової енергетичної кризи в Україні, це призведе лише до її поглиблення та до негативних наслідків для українських компаній-експортерів. Для розвитку енергетичного сектору та енергетичної незалежності України повинні працювати ринкові правила, а не державне регулювання, яке спотворює конкуренцію та заважає бізнесу стабільно функціонувати. Зважаючи на це, Асоціація просить відкликати законопроєкти № 6426 та № 6426-1, якими передбачається посилення участі держави у регулюванні ринку газу”, — йдеться у заяві UBTA.

Зазначається, що законопроєктом № 6426 пропонується фактично заборонити експорт природного газу з України, що матиме негативний вплив на умови функціонування ринку газу, адже призведе до порушення міжнародно-правових зобов’язань та договірних відносин між контрагентами та, в результаті, спровокує до виходу із сектору іноземних інвесторів. Окрім того,

законопроєкт № 6426 пропонує встановити опосередковану державну допомогу окремим суб’єктам господарювання за рахунок учасників ринку природного газу без визначення їм джерел відшкодування збитків, що суперечить вимогам ст. 4 та 5 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” щодо можливих форм та критеріїв допустимості державної допомоги.

Що стосується законопроєкту № 6426-1, окрім встановлення регульованого ринку природного газу, що суперечить нашим європейським зобов’язанням, незрозумілим залишається повноваження нового регулятору — Кризового комітету, який отримає невичерпні повноваження, які фактично знищать зрозумілі правила функціонування ринку газу. Зокрема, за поданням “Кризового комітету”, на ринку газу зможуть впроваджуватися такі заходи як примусовий продаж видобувними компаніями газу на біржі та встановлення цінових обмежень на ринку газу. Наявність такого органу над Міністерством енергетики та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дасть негативний сигнал іноземним інвесторам, адже законодавчо закріплений механізм розподілу повноважень між державними органами буде порушений, вважають в UBTA.

“Для іноземних інвесторів надзвичайно важливо мати законодавчо визначені та стабільні правила ринку, а також конкретний розподіл повноважень та сфер відповідальності між державними органами, які будуть відповідальні за виконання прийнятих рішень. Прийняття законодавчих ініціатив № 6426 та № 6426-1 може призвести до відтоку інвестицій з галузі, що є стратегічно важливою у питаннях національної енергетичної безпеки України”, — підсумували в UBTA.