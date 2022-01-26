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UBTA призывает парламент воздержаться от регулирования рынка газа и отозвать два законопроекта

UBTA призывает парламент воздержаться от регулирования рынка газа и отозвать два законопроекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли UBTA призывает Верховную Раду не принимать законопроекты № 6426 и №6426-1, которые, по убеждению специалистов, приведут к оттоку инвесторов. Соответствующее письмо Ассоциация направила Председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, передает УНН.

Детали

“Принятием законодательных инициатив № 6426 и № 6426-1 не будет достигнуто цели по урегулированию последствий мирового энергетического кризиса в Украине, это приведет лишь к его усугублению и к негативным последствиям для украинских компаний-экспортеров. Для развития энергетического сектора и энергетической независимости Украины должны работать рыночные правила, а не государственное регулирование, которое искажает конкуренцию и мешает бизнесу стабильно функционировать. Несмотря на это, Ассоциация просит отозвать законопроекты № 6426 и № 6426-1, которыми предусматривается усиление участия государства в регулировании рынка газа”, — говорится в заявлении UBTA.

Отмечается, что законопроектом № 6426 предлагается фактически запретить экспорт природного газа из Украины, что будет иметь негативное влияние на условия функционирования рынка газа, ведь приведет к нарушению международно-правовых обязательств и договорных отношений между контрагентами и, в итоге, спровоцирует к выходу из сектора иностранных инвесторов. Кроме того, законопроект № 6426 предлагает установить косвенную государственную помощь отдельным субъектам хозяйствования за счет участников рынка природного газа без определения им источников возмещения убытков, что противоречит требованиям ст. 4 и 5 Закона Украины “О государственной помощи субъектам хозяйствования” относительно возможных форм и критериев допустимости государственной помощи.

Что касается законопроекта № 6426-1, помимо установки регулируемого рынка природного газа, что противоречит нашим европейским обязательствам, непонятными остаются полномочия нового регулятора — "Кризисного комитета", который получит неисчерпаемые полномочия, которые фактически уничтожат понятные правила функционирования рынка газа. В частности, по представлению “Кризисного комитета”, на рынке газа смогут внедряться такие меры как принудительная продажа добывающими компаниями газа на бирже и установление ценовых ограничений на рынке газа. Наличие такого органа над Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), даст негативный сигнал иностранным инвесторам, ведь законодательно закреплен механизм распределения полномочий между государственными органами будет нарушен, считают в UBTA.

“Для иностранных инвесторов чрезвычайно важно иметь законодательно определенные и стабильные правила рынка, а также конкретное распределение полномочий и сфер ответственности между государственными органами, которые будут ответственны за выполнение принятых решений. Принятие законодательных инициатив № 6426 и № 6426-1 может привести к оттоку инвестиций из отрасли, что является стратегически важным в вопросах национальной энергетической безопасности Украины”, — подытожили в UBTA.

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