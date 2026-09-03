У ЗСУ спростували фейк про захоплення росіянами Козачої Лопані

Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора володимира путіна про "захоплення" Козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Про це повідомляє 14 Армійський Корпус, інформує УНН.

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Зазначається, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Водночас, обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження - йдеться у повідомленні.

Вказується, що від початку активних дій втрати противника в живій силі в районі Козачої Лопані складають:

"200" - 178 осіб;

"300" - 210 осіб.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - додали військові.

Нагадаємо

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