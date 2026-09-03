В ВСУ опровергли фейк о захвате россиянами Казачьей Лопани
Киев • УНН
Силы обороны опровергли заявления путина и пропаганды рф о захвате Казачьей Лопани. На направлении продолжаются активные бои.
Очередные заявления российских пропагандистов и лично диктатора владимира путина о «захвате» Казачьей Лопани в Харьковской области традиционно не соответствуют действительности. Об этом сообщает 14-й Армейский корпус, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что населённый пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
В то же время обстановка в районе населённого пункта остаётся напряжённой и характеризуется активными боевыми действиями. Ситуация динамична, наши войска удерживают определённые рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу систематическое огневое поражение
Указывается, что с начала активных действий потери противника в живой силе в районе Казачьей Лопани составляют:
- «200» — 178 человек;
- «300» — 210 человек.
«Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться вражеским информационным вбросам», — добавили военные.
Напомним
российское Минобороны заявило об установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. Село сняли с учёта ещё в 1997 году из-за депопуляции.
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