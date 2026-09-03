В ВСУ опровергли фейк о захвате россиянами Казачьей Лопани

Очередные заявления российских пропагандистов и лично диктатора владимира путина о «захвате» Казачьей Лопани в Харьковской области традиционно не соответствуют действительности. Об этом сообщает 14-й Армейский корпус, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что населённый пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время обстановка в районе населённого пункта остаётся напряжённой и характеризуется активными боевыми действиями. Ситуация динамична, наши войска удерживают определённые рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу систематическое огневое поражение - говорится в сообщении.

Указывается, что с начала активных действий потери противника в живой силе в районе Казачьей Лопани составляют:

«200» — 178 человек;

«300» — 210 человек.

«Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться вражеским информационным вбросам», — добавили военные.

Напомним

российское Минобороны заявило об установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. Село сняли с учёта ещё в 1997 году из-за депопуляции.

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