У ЗСУ підтвердили, що на Донеччині розбилося два українські гелікоптери

Цитата

«Вони (два гелікоптери – ред.) виконували бойове завдання в Краматорському районі під час зльоту ворожого Су-35 вони мали здійснити посадку, аби не бути мішенями для ворожого винищувача. Що трапилося тоді зараз з’ясовує комісія, тобто чи це було влучання ракети, чи якась помилка, що саме сталося та які причини зараз з’ясовується», - розповів Євлаш.

Він підтвердив, що загинуло 6 пілотів.

Доповнення

На Бахмутському напрямку 29 серпня загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.