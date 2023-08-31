В ВСУ подтвердили, что в Донецкой области разбилось два украинских вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области разбились два украинских вертолета, погибли шесть пилотов. Сейчас комиссия выясняет причины авиакатастрофы. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.
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«Они (два вертолета – ред.) выполняли боевую задачу в Краматорском районе во время взлета вражеского Су-35 они должны были совершить посадку, чтобы не быть мишенями для вражеского истребителя. Что случилось тогда сейчас выясняет комиссия, то есть это было попадание ракеты, или какая-то ошибка, что именно произошло и какие причины сейчас выясняется», - рассказал Евлаш.
Он подтвердил, что погибло 6 пилотов.
Дополнение
На Бахмутском направлении 29 августа погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.