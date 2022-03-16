У ЗС Білорусі планують ротацію підрозділів на прикритті білорусько-українського кордону - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У збройних силах Білорусі заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
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“У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.
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У Генеральному штабі збройних сил Білорусі раніше заявили, що відправлять до кордону з Україною п'ять батальйонних тактичних груп на заміну військових, які зараз знаходяться там. Начальник Генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Віктор Гулевич стверджує, що перекидання не є частиною підготовки до вступу у війну.
Секретар РНБО Олексій Данілов попередив білоруських військових, що у разі перетину кордону України українські військові одразу дадуть їм відсіч.