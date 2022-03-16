В ВС Беларуси планируют ротацию подразделений на прикрытии белорусско-украинской границы - Генштаб ВСУ

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“В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, которые выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы", - говорится в сообщении.

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В Генеральном штабе вооруженных сил Беларуси ранее заявили, что отправят к границе с Украиной пять батальонных тактических групп на замену военным, которые сейчас находятся там. Начальник Генерального штаба ВС РБ генерал-майор Виктор Гулевич утверждает, что переброска не является частью подготовки к вступлению в войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил белорусских военных, что в случае пересечения границы Украины украинские военные сразу дадут им отпор.