В ВС Беларуси планируют ротацию подразделений на прикрытии белорусско-украинской границы - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В вооруженных силах Беларуси запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
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“В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, которые выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы", - говорится в сообщении.
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В Генеральном штабе вооруженных сил Беларуси ранее заявили, что отправят к границе с Украиной пять батальонных тактических групп на замену военным, которые сейчас находятся там. Начальник Генерального штаба ВС РБ генерал-майор Виктор Гулевич утверждает, что переброска не является частью подготовки к вступлению в войну.
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил белорусских военных, что в случае пересечения границы Украины украинские военные сразу дадут им отпор.