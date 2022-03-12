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Білорусь проведе перекидання військ на кордон України: Генштаб РБ запевняє - це ротація

Білорусь проведе перекидання військ на кордон України: Генштаб РБ запевняє - це ротація

Київ • УНН

 • 112823 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Генеральному штабі збройних сил Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною п'ять батальйонних тактичних груп на заміну військових, які зараз знаходяться там. Начальник Генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Віктор Гулевич стверджує, що перекидання не є частиною підготовки до вступу у війну, пише УНН.

Цитата

"В даний час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройних Сил, п'ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави..." - сказав Гулевич.

За його словами, ці підрозділи виконують завдання розвідки, патрулювання, охорони об'єктів та оборони на дорожніх напрямках.

"Найближчим часом планується здійснити їхню заміну також п'ятьма батальйонними тактичними групами. Підрозділи, які виконали свої завдання щодо прикриття державного кордону, будуть повернуті до пунктів постійної дислокації та розпочнуть планову повсякденну діяльність", - зазначив він.

Крім того, Гулевич стверджує, що переміщення військ жодним чином не пов'язане із підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців у війні на території України.

"Рідних та близьких військовослужбовців можу запевнити як начальник Генерального штабу, що наші збройні сили завдання щодо забезпечення військової безпеки Республіки Білорусь виконують лише на своїй території", - сказав Гулевич.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив білоруських військових, що у разі перетину кордону України українські військові одразу дадуть їм відсіч.

Українські Національні Новини

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