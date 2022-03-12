Беларусь проведет переброску войск на границу Украины: Генштаб РБ уверяет - это ротация

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"В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства..." - сказал Гулевич.

По его словам, данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию государственной границы, будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности", - отметил он.

Кроме того, Гулевич утверждает, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в войне на территории Украины.

"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", - сказал Гулевич.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил белорусских военных, что в случае пересечения границы Украины украинские военные сразу дадут им отпор.