Беларусь проведет переброску войск на границу Украины: Генштаб РБ уверяет - это ротация

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной пять батальонных тактических групп на замену военных, которые сейчас находятся там. Начальник Генерального штаба ВС РБ генерал-майор Виктор Гулевич утверждает, что переброска не является частью подготовки к вступлению в войну, пишет УНН.

Цитата

"В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства..." - сказал Гулевич.

По его словам, данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию государственной границы, будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности", - отметил он.

Кроме того, Гулевич утверждает, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в войне на территории Украины.

"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", - сказал Гулевич.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил белорусских военных, что в случае пересечения границы Украины украинские военные сразу дадут им отпор.

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