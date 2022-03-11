Украинские военные сразу дадут отпор воинам Лукашенко в случае пересечения границы - Данилов

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“Мы имеем потенциального врага, мы понимаем, что происходит. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию мы сдерживаемся как можем на сегодня. Мы понимаем, что происходит. Мы думаем, что сам руководитель, который сейчас называет себя руководителем Беларуси, до этого не дойдет, но если хоть один его воин пересечет нашу границу - мы сразу будем давать отпор”, - сказал Данилов.

Детали

Данилов отметил, что Украина держит сейчас ситуацию на контроле.

"Мы держим сейчас ситуацию на контроле, понимаем, что для нас это опасная ситуация в случае если белорусы присоединятся к рашистам. Но к этому мы так же будем готовы и я предупреждаю всех белорусов, лучше оставаться дома, чем отправляться домой в “грузах 200”, как отправляется большое количество российских солдат”, - отметил Данилов.

Дополнение

По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00.

Что было раньше

Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесла удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.