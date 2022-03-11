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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3441 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові відразу дадуть відсіч воякам Лукашенка у разі перетину кордону - Данілов

Українські військові відразу дадуть відсіч воякам Лукашенка у разі перетину кордону - Данілов

Київ • УНН

 • 170267 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов попередив білоруських військових, що у разі перетину кордону України, українські військові відразу дадуть їм відсіч. Про це він заявив в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми маємо потенційного ворога, ми розуміємо, що відбувається. Ще раз наголошую, для того, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію ми стримуємося як можемо на сьогодні. Ми розуміємо, що відбувається... Ми думаємо, що сам керівник, який зараз називає себе керівником Білорусі до цього не дійде, але якщо хоч один його вояка перетне наш кордон - ми відразу будемо давати відсіч”, - сказав Данілов.

Деталі

Данілов зазначив, що Україна тримає наразі ситуацію на контролі.

“Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі, розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація у разі якщо білоруси приєднаються до рашистів. Але ми до цього так само будемо готові і я попереджаю всіх білорусів, краще залишатися вдома, ніж відправлятися додому в “грузах 200”, як відправляється велика кількість російських солдатів”, - зазначив Данілов.

Доповнення

За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну 11 березня о 21:00.

Що було раніше

Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

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