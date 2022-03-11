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Білоруські війська можуть вторгнутися в Україну вже сьогодні ввечері - Центр стратегічних комунікацій

Білоруські війська можуть вторгнутися в Україну вже сьогодні ввечері - Центр стратегічних комунікацій

Київ • УНН

 • 232115 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну 11 березня о 21:00. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Цитата

“Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну.

"За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21:00", - зазначається в повідомленні.

Що було раніше

Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

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