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Белорусские войска могут вторгнуться в Украину уже сегодня вечером - Центр стратегических коммуникаций

Киев • УНН

 • 232110 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Цитата

“Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, после первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что не исключено, что они могли отдать такие распоряжения: Путин — совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину.

"По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00", - отмечается в сообщении.

Что было раньше

Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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