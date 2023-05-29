У Зеленського дорікнули чиновникам ОВА та мерам через фотографії з місць падіння ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув чиновникам ОВА, мерам та інстаграм-блогерам через публікацію роботи ППО, фотографій з місць падіння ракет, переліку об’єктів атаки та заявив, що це схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, передає УНН.
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"Хайп дорожчий за життя? По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін", - написав Подоляк.
Він зазначив, що попри велику конвенційну війну держава не обмежувала свободу слова та не вводила цензуру.
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"Кожен і досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці та обороні. Але розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування. Так само, як справжня "дорослість" – це не про паспортний вік, а про розуміння, що можна робити, а чого робити категорично не треба", - зазначив Подоляк.