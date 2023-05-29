У Зеленского упрекнули чиновников ОВА и мэров из-за фотографий с мест падения ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров из-за публикации работы ПВО, фотографий с мест падения ракет, перечня объектов атаки и заявил, что это похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией, передает УНН.
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"Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.", - написал Подоляк.
Он отметил, что несмотря на большую конвенционную войну государство не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру.
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"Каждый до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Но распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но ведь точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексов цитирования. Так же, как настоящая "взрослость" – это не о паспортном возрасте, а о понимании, что можно делать, а чего делать категорически не надо", - отметил Подоляк.