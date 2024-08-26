У Запоріжжі відновили рух греблею ДніпроГЕС після ракетних ударів рф
Київ • УНН
26 серпня у Запоріжжі відновили рух греблею Дніпровської ГЕС, який раніше обмежили через ракетні удари РФ. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав дотримуватися правил безпеки.
Вдень, 26 серпня, у Запоріжжі відновили рух греблею Дніпровської гідроелектростанції. Раніше обмеження ввели внаслідок ракетних ударів рф. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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До уваги учасників дорожнього руху! Рух греблею ДніпроГЕС відновлено
Він також закликав місцевих бути пильними й дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо
Вранці, 26 серпня, стало відомо, що через безпекову ситуацію тимчасово перекрито рух греблею ДніпроГЕС у Запорізькій області.