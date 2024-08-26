В Запорожье восстановили движение по плотине ДнепроГЭС после ракетных ударов рф
Киев • УНН
26 августа в Запорожье возобновили движение по плотине Днепровской ГЭС, которое ранее ограничили из-за ракетных ударов РФ. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров призвал соблюдать правила безопасности.
Днем, 26 августа, в Запорожье возобновили движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции. Ранее ограничения ввели в результате ракетных ударов рф. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Вниманию участников дорожного движения! Движение по плотине ДнепроГЭС восстановлено
Он также призвал местных быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
Напомним
Утром, 26 августа, стало известно, что из-за ситуации с безопасностью временно перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС в Запорожской области.