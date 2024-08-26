У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС через атаку рф
Київ • УНН
Через безпекову ситуацію тимчасово перекрито рух греблею ДніпроГЕС у Запорізькій області. В регіоні знову пролунали вибухи, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Рух греблею ДніпроГЕС у Запорізькій області буде перекрито через безпекову ситуацію, в регіоні знову пролунали вибухи, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Будьте в безпеці!
Також Федоров повідомив, що у Запорізькій області знову пролунали вибухи.