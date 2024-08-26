В Запорожье перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС из-за атаки рф
Киев • УНН
Из-за ситуации с безопасностью временно перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС в Запорожской области. В регионе снова прогремели взрывы, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров.
Движение по плотине ДнепроГЭС в Запорожской области будет перекрыто из-за ситуации с безопасностью, в регионе снова раздались взрывы, сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС. Будьте в безопасности!
Также Федоров сообщил, что в Запорожской области снова прогремели взрывы.