В Запорожье перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС из-за атаки рф

Движение по плотине ДнепроГЭС в Запорожской области будет перекрыто из-за ситуации с безопасностью, в регионе снова раздались взрывы, сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС. Будьте в безопасности! - написал Федоров.

Также Федоров сообщил, что в Запорожской области снова прогремели взрывы.