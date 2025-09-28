У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної російської атаки зросла до 38 - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі після нічного обстрілу з боку російських військ вже зафіксовано 38 постраждалих. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, місцеві мешканці продовжують звертатися по медичну допомогу. Лікарі надають необхідне лікування всім пораненим, пише УНН.
Деталі
Внаслідок нічних атак росіян по Запоріжжі чисельність постраждалих зростає. Очільник обласної ОВА Іван Федоров заявив про вже 38 людей, яким необхідна медична допомога.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що після ранкової атаки російської армії на Запоріжжя кількість поранених зросла до 27 осіб, включаючи трьох дітей.